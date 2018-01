Paul Bocuse, ambassadeur de la cuisine française

Paul Bocuse était un ambassadeur de la gastronomie française devenu incontournable. Il fut le premier grand chef français de renommée internationale. Le fruit d'un talent, mais surtout d'un travail acharné de VRP aux États-Unis et même en Asie où le chef devient très vite un phénomène. Grâce à ce travail de pionnier, la cuisine française a pu s'exporter partout dans le monde.

Rendre sa cuisine accessible à tous

Sous la toque, Paul Bocuse était un chef d'entreprise à la tête d'un empire : 23 établissements à travers le monde et trois écoles de cuisine sont à son nom. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires du groupe Bocuse dépasse 60 millions d'euros par an.



À Lyon (Rhône), en 2008, Paul Bocuse avait même ouvert sa propre chaîne de restauration rapide, avec jusqu'au bout la volonté de vivre avec son temps et de rendre sa cuisine accessible à tous.

Le JT

Les autres sujets du JT