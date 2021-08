Pass sanitaire : les restaurateurs ont 48 heures pour se préparer

À partir du lundi 9 août, il sera toujours possible de prendre un café en terrasse mais pour avoir accès à ce plaisir du quotidien, il faudra présenter un pass sanitaire. Si la mesure divise les clients, certains restaurateurs ont déjà téléchargé l’application et se préparent à devoir contrôler la clientèle. "Les gens, ils en font une montagne, mais ça va durer cinq secondes, et ça ne va pas changer ma vie ni la leur", déclare Jean-François Ricaud, serveur du bar "La Rotonde" à Toulouse (Haute-Garonne).

Des difficultés à s'organiser

De nombreux restaurateurs craignent de devoir refuser beaucoup de clients qui ne disposent pas d’un pass sanitaire. "On va bien sûr le faire mais cela peut créer des déceptions, des exaspérations", prédit Romain Murat, directeur de la brasserie "Le Florida" à Toulouse, qui compte 400 places assises en terrasse. Les patrons de bars et de restaurants qui n'appliquent pas les règles risquent une amende de 1 500 euros. Ils craignent aussi une baisse de leur chiffre d’affaires.