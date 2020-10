Le coronavirus a bouleversé l'économie

Les secteurs qui souffrent de la pandémie de coronavirus sont l'hôtellerie et la restauration : - 32% d'activité en 2020 et - 20% attendus en 2021 donc il faut s'attendre à des faillites et des pertes d'emploi. Pour les transports, les chiffres ne sont guère mieux avec - 30% en 2020 et - 22% en 2021. Il y a des secteurs qui s'en sortent comme l'industrie pharmaceutique (+ 10%), secteur dopé par une forte demande d'équipements médicaux, et le commerce en ligne (+ 5,3%).

Pas de souci pour les Gafa

Les géants des nouvelles technologies esquivent la crise. Au premier trimestre 2020, Amazon, Alphabet (la maison-mère de Google), Apple, Microsoft ou Facebook ont connu une hausse de leur chiffre d'affaires par rapport au premier trimestre 2019 puisqu'elles ont profité du confinement et du développement du télétravail.

