Gastronomie : des plats de chefs étoilés à emporter

À Annecy (Haute-Savoie), dans le restaurant "Le Clos des sens" de Laurent Petit, une soupe de poisson à emporter est servie avec le soin dont seule une brigade trois étoiles a le secret. "On garde nos réflexes, nos outils, notre façon de travailler. C'est pour ça qu'on arrive à proposer, malgré tout, dans une boîte en carton, un plat visuellement attractif", explique Franck Derouet, chef exécutif de l'établissement.

Démocratiser les trois étoiles

Pour les mettre en boîte, le chef Laurent Petit a réinventé ses plats signatures, comme sa tarte millefeuille de choux et féra fumée. "C'est ça qui est passionnant dans cette histoire de click and collect et de vente à emporter, c'est qu'à un moment donné, on rentre chez vous et on démocratise les trois étoiles", affirme le chef Laurent Petit. En cuisine, rien à voir avec l'effervescence habituelle. Les trois quarts du personnel sont au chômage partiel. Mais cette nouvelle formule permet surtout de maintenir le lien avec les clients et les producteurs.

