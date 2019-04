Feuilleton : le monde à la baguette (3/5)

Originaire de Bourgogne, Jacques Paulin est tombé amoureux du Brésil il y a cinq ans et s'est installé à São Paulo, la plus grande ville du pays. À 40 ans, cet ancien salarié s'est reconverti en entrepreneur et a fondé la première école de boulangerie traditionnelle. Son but : redorer la réputation du pain français, galvaudé au Brésil, et transmettre son savoir-faire. Chaque semaine, il forme trois à six élèves qui paient entre 300 et 500 euros pour apprendre les techniques françaises.

Plus de 100 boulangeries dites traditionnelles ont ouvert

"La boulangerie aujourd'hui au Brésil, c'est une boulangerie industrielle, explique Jacques Paulin. On est sur du pétrissage intensif, avec une utilisation de beaucoup d'améliorants, de beaucoup de levure." Jacques vend ensuite le pain sorti des fourneaux dans sa boutique. En trois ans, plus de 100 boulangeries dites traditionnelles ont ouvert dans le pays, presque toutes conseillées par le Français.

Le JT

Les autres sujets du JT