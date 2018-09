Boulangerie : quel pain choisir ?

Le pain est toujours un aliment de choix pour les Français, mais il faut faire attention à sa qualité. "Elle est très variable. Il y a le pain artisanal défini par la loi : il doit être pétri, façonné et cuit sur place sans aucune congélation", explique la journaliste Claudine Gilbert, sur le plateau de France 3. "La boulangerie artisanale est encore majoritaire en France, avec 35 000 magasins, 180 000 emplois, elle fournit 57% de notre consommation".

Les pains non bios peuvent contenir des résidus de pesticides

En ce qui concerne le reste "43% du marché, c'est du pain industriel. Il est soit cuit sur place à partir de pâton surgelé, comme le pain de campagne vendu en supermarché, soit il est fabriqué et emballé en usine", poursuit la journaliste. "Il y a 240 boulangeries industrielles en France, qui emploient 40 000 personnes." En France, on mange 130 grammes de pain par jour, mais ils ne se valent pas tous. "Le pain blanc, par exemple, manque de fibres. On peut donc lui préférer du pain complet réputé plus sain". Mais attention, s'il n'est pas bio il peut contenir des restes de pesticides. Le pain industriel contient, lui, des additifs, des émulsifiants et des conservateurs interdits chez les artisans. Les prix, quant à eux, vont de 2 € le kilo à 9 €.

