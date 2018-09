Consommation : tous les pains se valent-ils ?

Les journalistes de France 2 ont fait leurs achats chez un boulanger avec une baguette tradition à 1,20 euro et la même dans une supérette à 0,99 centimes. Après un petit test de dégustation dans la rue, la baguette artisanale remporte plus de suffrages. Elle sort de ce fournil parisien. Chez ce boulanger, le levain est naturel et repose plusieurs jours, rendant la pâte plus digeste. "Vous avez des goûts beaucoup plus lactiques, beaucoup plus légers en bouche", explique Anthony Bosson, artisan boulanger. Du levain, de la farine, de l'eau, du sel... la recette de la baguette tradition est protégée par un décret.

Les Français privilégient les boulangeries artisanales

La recette est identique en boulangerie artisanale ou industrielle. Alors quelle est la différence ? Ici, 250 000 baguettes sont fabriquées chaque jour. La pâte repose cinq fois moins longtemps que chez l'artisan. Une production intensive qui, pour les industriels, ne menace en rien la qualité de leurs produits. Pour trouver quelques repères, nos équipes sont allées voir une nutritionniste qui a fait son choix. "Il vaut mieux privilégier un pain de boulangerie qui va être fabriqué avec des temps de fermentation respectés. On constate une différence en terme de goût plus que du point de vue nutritionnel", explique Vanessa Bedjat-Haddad, diététicienne nutritionniste. Les Français privilégient encore les boulangeries artisanales. Elles détiennent aujourd'hui 57% du marché du pain.

