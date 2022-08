Emploi : en France, les entreprises frappées par une importante vague de démissions

Une vague de démission importante frappe les entreprises, début 2022. "C’est quasi historique, 520 000 salariés ont démissionné de leur poste entre fin 2021 et début 2022. Un chiffre presque identique au record de 2008, après la crise financière. Au total, aujourd’hui, ce sont 2,7 % des salariés français qui ont décidé de quitter leur entreprise.", rapporte le journaliste Alexandre Peyrout, présent vendredi 19 août, sur le plateau du 12/13.

De nombreux secteurs en difficulté pour recruter

Le taux de démission fonctionne de manière cyclique : il chute pendant les crises, car les salariés préfèrent la sécurité de leur emploi. À l’inverse, "en période de reprise, plus les offres d’emploi sont nombreuses, plus les salariés sont tentés de changer d’employeur", explique le journaliste. Le contexte post-Covid a accentué le phénomène. "Beaucoup de secteurs éprouvent des difficultés pour recruter, par exemple le bâtiment, les services, la restauration ou encore l’industrie. Pour trouver de la main d’œuvre, ils doivent se montrer compétitifs, c’est-à-dire augmenter les salaires, mais aussi offrir de meilleures conditions de travail, comme par exemple plus de télétravail", note le journaliste. Dans ces secteurs en tension, le rapport de force a donc changé, et c’est désormais le salarié qui a la main.