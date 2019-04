Écologie : des couverts 100% biodégradables à Cannes

Il sera bientôt impossible de se procurer des gobelets, des assiettes ou des couverts en plastique. Au 1er janvier 2020, les couverts, gobelets et assiettes en plastique seront interdits. Mais à Cannes (Alpes-Maritimes), on a pris quelques mois d'avance et déjà lancé l'opération zéro plastique. L'objectif est de ne plus en retrouver ni dans les poubelles, ni sur les plages et pas non plus dans la mer. À partir du 1er juin, tous les emballages alimentaires, couverts et gobelets seront biodégradables.

Des couverts biodégradables 10% plus chers

"On ne doit plus utiliser tous ces plastiques qui ne servent qu'une fois, a pointé David Lisnard, maire de Cannes. On doit avoir une société du bon sens et plus une société du gâchis." Les 41 points de vente de nourriture de Cannes devront s'adapter. Pour beaucoup, il a fallu anticiper et renouveler sa vaisselle. Ces nouveaux couverts biodégradables coûtent en revanche 10% plus cher que ceux en plastique utilisés jusque-là.

Le JT

Les autres sujets du JT