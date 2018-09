Tendance : déjeuner sans plastique

À l'heure du déjeuner, dans la cuisine de cette entreprise lilloise (Nord), les salariés viennent se servir. Sacs en papier, véritables couverts, tasses...tout est fourni et le plastique est banni ! La société a mis à disposition de ses employés tous les ustensiles nécessaires pour acheter, ou préparer son repas du midi. "Si on est 66 millions à faire des petits gestes comme ça, petit à petit ça va forcément changer quelque chose, ne serait-ce que dans les mentalités", explique Germain Cauvy, designer de l'entreprise. Il a fallu aussi sensibiliser les commerçants du quartier et la plupart ont adhéré au projet.

La vaisselle jetable non dégradable interdite d'ici deux ans

L’idée fait des émules puisque deux autres entreprises de la métropole lilloise se sont lancées. Dans deux ans, la vaisselle jetable non biodégradable sera interdite en France alors autant chercher des alternatives pour la remplacer.

