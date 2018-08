Plastique : la France mauvaise élève du recyclage

Un entrepôt parisien collecte tous les jours plusieurs tonnes de déchets en plastique, qui proviennent des entreprises de la région parisienne. Le recyclage du plastique est un procédé beaucoup plus complexe qu'il n'y parait. " Dans une bouteille, il y a déjà trois plastiques différents, analyse Téo Lucchini, chargé de développement pour l'entreprise Les Joyeux recycleurs. Le bouchon, la bouteille et l'étiquette représentent trois plastiques différents. Il faut séparer ces plastiques pour atteindre un volume conséquent. Ensuite, il sera possible de les recycler."

Un quart des bouteilles en plastiques sont recyclées

Chaque année, 8 milliards de bouteilles plastiques finissent à la poubelle. C'est un vrai problème écologique, car seulement un quart des bouteilles sont recyclées. En supermarché, il faudra bientôt faire attention à l'étiquette, puisque le gouvernement souhaite instaurer un bonus-malus. Les entreprises n'utilisant pas de plastique recyclé devront s'acquitter d'une taxe supplémentaire.

