Déconfinement : les restaurateurs sont en manque de personnel

Dans une brasserie située sur la place de la Victoire, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), l'heure est aux derniers préparatifs avant la réouverture de la terrasse mercredi 19 mai. Si tout semble prêt pour accueillir le public dehors, du personnel manque à l'appel. "On a perdu deux filles en salle, parce qu'elles ont changé de voie, et deux cuisiniers. Pour la cuisine, c'est un peu plus compliqué, ça fait plus de deux mois qu'on a mis des annonces et on a eu zéro retour", déplore Mathieu Minard, gérant de la brasserie.



Former pour renforcer ses effectifs

Reconversion, manque de qualification... Après dix mois de fermeture, les embauches se font plus rares. Julien Lefaure Castelot, serveur dans cette brasserie, a choisi d'assurer la saison, même s'il a longtemps hésité. "Avec le confinement, vu qu'on reste chez soi toute la journée, j'ai pas mal réfléchi à changer de voie, pour faire autre chose, vu qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va reprendre, si ça va refermer après", explique Julien Lefaure Castelot. Pour renforcer les effectifs, le patron a formé quelques-uns de ses serveurs pour aider en cuisine. Au niveau national, 140 000 postes sont à pourvoir, dont 500 dans le Puy-de-Dôme.