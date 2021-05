Déconfinement : les professionnels de la restauration impatients de rouvrir

Son habit de maître d'hôtel prenait la poussière depuis sept mois. Mercredi 19 mai, Ludovic Charmillon pourra l'enfiler à nouveau. Pour le grand jour, il ne veut rien laisser au hasard. "Ça fait du bien de ressortir ce beau costume", commente-t-il, dans le 20 Heures du dimanche 16 mai. Il se réjouit de retrouver son poste, après des mois de chômage partiel et ses collègues, qu'il ne voit plus qu'en photo. "Je suis nostalgique de revoir toutes ces photos et ces belles tenues, tous ces sourires, dit-il. On était vraiment heureux d'être là et ça commençait à devenir très, très long."

Derniers préparatifs avant la réouverture

Apres vingt ans d'expérience dans d'autres établissements, Ludovic Charmillon a rejoint la brasserie La Lorraine, située dans le nord de Paris, il y a trois ans. Il y prépare, en présence des équipes de France Télévisions, la réouverture. "Il y a beaucoup d'émotion, et j'ai même presque les larmes qui arrivent, confie le garçon de café. Une belle maison comme ça, la brasserie, c'est magnifique." C'est l'heure des retrouvailles avec les collègues. En attendant d'enfiler la tenue de maître d'hôtel, c'est celle de nettoyage qui s'impose, après une mise au point sur le protocole sanitaire, et un point sur les nouveaux horaires.