19 mai : quels changements entrent en vigueur ?

Qu'est-ce qui change en France, mercredi 19 mai ? "Le couvre-feu est décalé à partir de mercredi [19 mai], vous pourrez sortir jusqu'à 21 heures au lieu de 19 heures actuellement", indique la journaliste Nora Boubetra, présente sur le plateau du 19/20, dimanche 16. L'occasion "de sortir pour dîner ou boire un verre", à condition de ne pas être plus de six à table. En effet, "les terrasses sont limitées à 50% de leur capacité d'accueil", ajoute la journaliste.

Reprise de l'activité pour les commerces

Les Français pourront profiter de leur soirée pour aller dans une salle de spectacle, où une jauge a été fixée à "un siège sur trois", aussi "il faudra peut-être réserver". Concernant les lieux culturels et les salles de sport, la jauge est de "huit mètres carrés par personne", et "pas plus de 800 spectateurs en intérieur". Les magasins et centres commerciaux rouvrent eux aussi. Quant aux mariages, il faudra compter "pas plus de 35% de la capacité d'accueil du lieu de réception".