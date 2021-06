Déconfinement : ce qui va changer dès le 9 juin

La France continue de se déconfiner progressivement. Mercredi 9 juin, plusieurs restrictions vont être levées. Parmi elles, le couvre-feu passera de 21 heures à 23 heures. Une aubaine pour les restaurateurs qui seront aussi autorisés à servir en salle avec une jauge de 50% et pas plus de six convives par table.

Les sportifs pourront à nouveau se baigner

Le 9 juin marque aussi la réouverture des piscines ainsi que des salles de sport. À l’intérieur des établissements, des protocoles sanitaires stricts devront être respectés. Il sera également possible de pratiquer des sports de contact en plein air. Une nouvelle étape du déconfinement qui s’annonce aussi décisive pour le monde de la culture. Les lieux culturels pourront accueillir jusqu’à 5 000 personnes si elles sont munies d’un pass sanitaire. Pour les cinémas, la jauge va augmenter et passer à 65%. Il faudra ensuite patienter jusqu’au 30 juin pour profiter d’une réouverture complète et de la levée du couvre-feu.