Déconfinement : à Bordeaux, un "café délicieux" mercredi matin en terrasse

La brasserie bordelaise Le Clémenceau, devant laquelle s’exprime en direct mercredi 19 mai le journaliste de France Télévisions Francis Mazoyer, a rouvert ses portes peu avant 8 heures. Une brasserie victime de son succès puisqu’elle affiche complet pour les services du midi et du soir jusqu’à dimanche 23 mai inclus. Un service continu désormais jusqu’au couvre-feu de 21 heures. "Le café est délicieux ce matin. On est ravi d’être là. On l’attendait", confie la première cliente.

"La vie reprend"

La terrasse rouvre avec une jauge de 50%, mais le patron ne retient pas ces contraintes. "C’est la vie qui reprend, les équipes qui reprennent un rythme de travail et l’accueil des clients", commente au micro de France 2 David de Freitas. 60% des établissements de la métropole de Bordeaux (Gironde) n’ont pas de terrasse et devront attendre le 9 juin pour rouvrir.