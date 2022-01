Covid-19 : la Réunion sous couvre-feu pendant 3 semaines

Les rues sont désertes à Saint-Denis de la Réunion (Réunion). Le couvre-feu est entré en vigueur dans la soirée du samedi 1er janvier et il faut désormais disposer d'un motif impérieux pour circuler entre 21 heures et 5 heures du matin sur l'île. Tiffany Virton, touriste d'origine réunionnaise, trouve les restrictions injustes : "Nous en métropole, on continue de vivre comme si tout allait bien."

Des restrictions contraignantes pour les restaurateurs

Les restaurateurs ne peuvent plus accueillir de clients après 21 heures, ils devront limiter à 75% la capacité du restaurant et les clients ne pourront pas être plus de six par table. "Si nous n'avons pas d'accompagnements par rapport à cette activité partielle, on va devoir licencier. Parce que de toute manière, on ne pourra pas tenir. Pendant trois semaines, on va faire le dos rond, mais il faut qu'on soit accompagné pour cela", témoigne Philippe Doki-Thonon, restaurateur et président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie à la Réunion.