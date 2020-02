Covid-19 : la fête du citron annulée à Menton

Les visiteurs devront désormais rester derrière les palissades. À Menton, dans les Alpes-Maritimes, les derniers jours de la fête du citron sont perturbés par le Covid-19. "On est déçus pour les amis qu'on a entraînés dans cette galère", confie une touriste. Toutes les visites et les défilés prévus jusqu'au 3 mars sont annulés dans la commune, une décision municipale guidée par le principe de précaution.

La déception des hôteliers

Chaque soir, entre 10 et 25 000 personnes qui se rassemblent sur des gradins. Les restaurateurs et les hôteliers font déjà face à plusieurs annulations. En plein hiver, la fête du citron est normalement une aubaine pour leur chiffre d'affaires. Jeudi 27 février au soir débutera le démontage des chars et des structures en vue de la revente des fruits. Tous les billets des visiteurs seront également remboursés.

