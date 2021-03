Côte-d’Azur : le recrutement des saisonniers a déjà commencé

La saison se profile sur la Côte-d’Azur, malgré des perspectives vagues et l’absence de calendrier. Les professionnels de l’hôtellerie-restauration préparent tout de même leur saison estivale. Le Cap d’Antibes Beach Hôtel, dans les Alpes-Maritimes, a perdu 50% de son chiffre d’affaires, mais le patron Franck Farnetti reste positif. “Nous rêvons que cette saison soit, peut-être pas aussi bonne que les précédentes, mais relativement correcte”, espère le directeur de l’hôtel cinq étoiles. Les candidatures de saisonniers ont dépassé toutes ses attentes pour la saison prochaine : pour 80 postes à pourvoir, plus de 700 CV ont été envoyés. Du jamais vu.

Les places seront chères la saison prochaine. Onnelia Battaglia, saisonnière, passe déjà beaucoup d’entretiens d’embauche. “Depuis qu’on a fermé au mois d’octobre, ça n’a pas été facile, il n’y a pas beaucoup de place l’hiver dans l’hôtellerie-restauration, surtout avec la Covid, du coup, je n’ai pas arrêté de chercher, et finalement, je suis contente de trouver”, raconte-t-elle. Pôle emploi propose déjà plus de 600 postes dans la région via un salon virtuel. Employeurs et saisonniers espèrent que leurs perspectives s'éclairciront.