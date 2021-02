Hôtellerie-restauration : ils se lancent malgré l'épidémie de coronavirus

Sur les terrasses des chambres, les derniers ajustements sont en cours. L'hôtel du Sentier vient juste d’ouvrir à Paris en pleine pandémie de coronavirus. Pour les gérants, il était impossible d’attendre davantage. "Avant le motif financier, c’était pour valider un projet qu’on tient à bout de bras depuis quatre ans, on avait besoin d’un changement d’ambiance aussi”, explique Samuel Castro. Les premiers chiffres des réservations sont une bonne surprise, mais ils sont loin d’être suffisants.

Un restaurant parisien d'un nouveau genre

Alors certains changent de recette, comme Julia Sedefdjian, la plus jeune cheffe étoilée de France, qui innove avec son second établissement à Paris, "Cicéron", un restaurant-épicerie avec une carte 100% pois chiche et sans gluten. Si les mesures sanitaires le permettent, la cheffe et ses associés prévoient d’ouvrir au printemps.

