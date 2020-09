Coronavirus : l’Etat "prend des mesures sanitaires strictes, sinon il sera jugé défaillant", souligne Aurore Bergé (LREM)

La présidente déléguée du groupe LREM à l’Assemblée, nouvellement nommée, était l’invitée des "4 Vérités" mercredi 30 septembre. Aurore Bergé est revenue sur la situation sanitaire qui s’aggrave ces derniers jours. Et ce, alors même qu’un vent d’incompréhension se fait ressentir chez un certain nombre de personnes, notamment les patrons de bars et de restaurants qui ne comprennent pas les nouvelles restrictions auxquelles ils sont soumis.

Ne pas prendre le risque de la saturation

"En matière de santé, il faut faire du cas par cas, mais parfois nous n’avons parfois pas d’autre choix que de prendre des mesures sanitaires strictes, a ainsi fait valoir Aurore Bergé. Si l’Etat ne le fait pas, il sera jugé défaillant". La présidente déléguée LREM a souligné l’explosion du nombre de patients qui entrent actuellement à l’hôpital : "On ne peut pas prendre le risque d’arriver à saturation".