Coronavirus : les restaurateurs proposent de nouvelles mesures

Partout en France, les restaurateurs ont fait résonner, vendredi 2 octobre, leurs casseroles pour s’opposer à la menace de fermeture de leurs établissements. "On stresse parce qu’on se dit que du jour au lendemain, on ne va pas peut-être pas travailler. On attend juste des réponses claires, nettes et précises", dit Sabrina Oudjedi, serveuse à Paris.

Nouveau protocole sanitaire

Les organisations syndicales ont proposé une série de mesures sanitaires supplémentaires pour éviter la fermeture. Comme par exemple, la mise en place d’un carnet de rappel qui permettrait de garder les contacts des clients en cas de cas positif dans l’établissement. Ils ont également proposé la restriction du nombre de personnes assises à la même table à huit personnes, contre dix actuellement, ou encore le paiement obligatoire de l’addition à table.









Le JT

Les autres sujets du JT