"Que le gouvernement nous aide" : des restaurateurs donnent un concert de casseroles contre les restrictions sanitaires

Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de France à l'appel de Philipe Etchebest.

Après l'appel du chef Philippe Etchebest à manifester, de nombreux restaurateurs ont donné des concerts de casseroles devant leur établissement pour exprimer leur désaccord face aux nouvelles restrictions du gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Depuis une semaine, les bars et les restaurants sont fermés à Marseille à cause de l'épidémie et les débits de boissons doivent fermer à 22 heures dans plusieurs grandes villes.

Les restaurateurs prêts à renforcer le protocole sanitaire

Dans une rue du quartier Montparnasse à Paris où il y a beaucoup de restaurants, les patrons avancent tous le même chiffre : 50 à 70% de pertes d'exploitation sur un an, avec entre un quart et la moitié des salariés toujours à la maison.

En cas de nouvelle fermeture, beaucoup de restaurants n'y survivraient pas, estime Jean, patron de l'établissement "Le plomb du Cantal". Cependant, il serait d'accord pour renforcer le protocole sanitaire. "Tant qu'on reste ouvert, on s'adapte. Si on nous demande d'investir plus mais qu'on ferme derrière, ça ne sert strictement à rien, explique-t-il à franceinfo. Si je ferme, j'ai encore des crédits en cours et des factures à payer derrière et je ne pense pas que les banques acceptent des délais supplémentaires. Ca commence à se tendre aussi de leur côté, ce qui est normal. Cette semaine est décisive", assure ce restaurateur.

Donner un nouveau tour de vis dans le protocole sanitaire ne servirait à rien selon Julien qui travaille dans un café dans le même quartier. "Ce n'est pas une bonne idée parce que déjà réduire le nombre de clients par table à 10, c'est compliqué, si on passe à huit, ce n'est pas possible. On va perdre encore des clients", prédit-il, amer. Il ne se voit pas non plus demander les coordonnées des clients, comme le suggère le nouveau protocole sanitaire proposé par les restaurateurs, car "on a déjà du mal avec les masques", dit-il.

Qu'ils ferment les restaurants et les bars, si ca peut régler le problème. Mais dans ce cas-là, il faut qu'on nous aide. On ne demande pas qu'ils nous payent la perte d'exploitation mais qu'on ait aucun frais pendant la fermeture.Julienà franceinfo

Selon ce cafetier, le gouvernement devrait "remettre le chômage partiel sans reste à charge, qu'on nous paye les congés payés et qu'on nous paye les loyers". Entre statu quo et renforcement du protocole sanitaire, les restaurateurs paraissent divisés. Ils tombent au moins d'accord sur une chose : ils appellent à l'aide quoiqu'il arrive.