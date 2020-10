Coronavirus : les hôtels Covid, une solution viable ?

Les chambres ne cessent de se remplir dans un hôtel de l’Oise. L’établissement est devenu ce qui est communément appelé un hôtel Covid. C’est un endroit où sont logés dans des chambres individuelles de 12 mètres carrés des patients en attente du résultat de leur dépistage du coronavirus. S’ils sont déclarés positifs, ils restent alors sept jours supplémentaires. Cette politique a un coût pour le gouvernement : 60 000 euros par mois.

Des profils variés

Les hôtels Covid doivent permettre de prendre en charge une population en difficulté comme des personnes sans domicile fixe ou bien des personnes à risque. Lors de la première vague de contamination au virus, les soignants s’occupaient surtout de patients âgés et à risque. La situation a changé depuis. "Aujourd’hui, on se retrouve plutôt avec une population plus jeune et avec moins de risque de complications", révèle Claire Fosse, infirmière coordinatrice d’un centre d’hébergement spécialisé.