VIDÉO. Coronavirus : faut-il tracer les clients des restaurants ?

Dans quelques jours, faudra-t-il laisser ses coordonnées dans les cafés et restaurants ? C’est ce que souhaite la mairie de Paris pour retrouver plus facilement les clients en cas de contamination. Certains y sont favorables : “Il n’y a pas de souci, c’est très bien, c’est une bonne mesure”, confie le client d’un restaurant parisien.

Obligatoire en Allemagne et en Belgique

Mais d’autres clients sont plus dubitatifs : “On prend un café en terrasse, on vous demande vos coordonnées. On est dans le métro, on est serré. Je ne pense pas que ce soit la chose la plus pertinente”, explique une autre cliente. Cette mesure est déjà mise en place dans un centre de loisir à Montreux en Seine-et-Marne. S’il est obligatoire en Allemagne et en Belgique, le traçage dans les bars et restaurants parisiens s’inscrirait pour le moment sur la base du volontariat.

Le JT

Les autres sujets du JT