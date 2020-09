Coronavirus : concilier moments festifs et gestes barrières, le casse-tête

Trinquer aux anniversaires, c’est le plaisir de ce groupe d’amies de Paris. L’une d’elles, Aline Gilland, fête ses 27 ans. Malgré le contexte sanitaire, elle a tenu à marquer le coup. "On ne peut pas rester chez nous enfermés, on a besoin d’un lien social," explique-t-elle. Conjuguer moments festifs et gestes barrières, c’est l’exercice d’équilibriste du gérant du bar Le Carlie. "J’ai dû embaucher quelqu’un en plus pour faire le service en salles, pour éviter que ça s’ambiance trop au niveau du bar. On essaye de se réinventer", confie Tony Rodolfo. Le gérant invite également ses clients à donner leurs coordonnées au cas où un cas de contamination au Covid-19 serait découvert dans le bar.

Les fêtes dans les lieux clos inquiètent

L’idée de rester à la maison avec des personnes proches rassure certains, qui souhaitent contrôler au mieux les comportements. Les fêtes représentent 12% de foyers de contamination au Covid-19, contre 29% pour les entreprises, selon Santé publique France. Avec l’automne, difficile de faire la fête en plein air, alors les médecins redoutent que les contaminations repartent à la hausse. Dans les zones les plus critiques, les autorités ont déjà mis en place des restrictions d'horaires dans les lieux festifs.

