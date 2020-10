Coronavirus : à Rouen, face au couvre-feu, les restaurants se réorganisent et innovent

G. Thélu, C. Vanier, C. Charbonnier

G. Thélu, C. Vanier, C. Charbonnier France 2 France Télévisions

Le coup de feu avant le couvre-feu. À Rouen (Seine-Maritime), c’est à midi que les restaurateurs musclent désormais leur service. Place du Vieux-Marché, la plupart des établissements ont allongé leurs horaires d’ouverture. Un choix par défaut quand le rideau doit fermer à 21 heures. Certains pourtant ont décidé d’innover pour survivre. C’est le cas du Cancan, qui propose à ses clients de payer ce qu’ils veulent, une formule midi et soir prisée par 30% de la clientèle.

Des patrons passent à l’heure anglaise

"Pour l’instant, on a été très satisfait de ce que l’on a eu, donc on va payer autour de 20 euros", confie un consommateur. Attirer les gourmets dès la fin de l’après-midi et jusqu’à 21 heures maximum, c’est le nouveau défi des restaurateurs, qui ne désespèrent pas de changer les habitudes de consommation. À Rouen, des patrons ont choisi de passer à l’heure anglaise et le font savoir avec ce slogan : "#Metro Boulot Resto". Dans ce restaurant étoilé au Michelin, un apéritif dînatoire remplacera du 22 octobre au 14 novembre le service traditionnel du soir.