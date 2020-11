Confinement : Philippe Etchebest n'est pas "surpris" mais se dit "dégoûté" par la prolongation de la fermeture des bars et restaurants

"Je ne suis pas surpris" par la prolongation de la fermeture après le 1er décembre des bars et des restaurants, annoncée par Jean Castex, a réagi jeudi 12 novembre sur franceinfo Philippe Etchebest. "Je suis dégoûté de ce qui se passe aujourd'hui", a-t-il rajouté car les fermetures risquent d'être fatales pour de nombreux bars et restaurants qui ne survivront pas à ces confinements. "Arrêtez de nous poser des questions et agissez", a lancé au gouvernement le chef cuisinier.

Cela va forcément mal se passer. Nous sommes des acteurs du système économique en France. Nous sommes les globules rouges de la France, si nous toussons c'est la France qui sera malade. Philippe Etchebest, chef cuisinier à franceinfo

Le chef cuisinier est persuadé que le gouvernement va "déconfiner pour les fêtes de Noël, nous on n'est même pas sûrs d'ouvrir, et on va reconfiner au mois de janvier jusqu'au mois de février mars. Donc l'effet de surprise n'existe plus, on sait à quoi s'attendre, mais j'espère me tromper."

Avant ce deuxième confinement, les restaurants avaient mis en place un protocole sanitaire afin de pouvoir accueillir les clients mais cela n'a pas suffi. "On a fait ce qu'il fallait faire et quand on est arrivé au bout du bout, on nous a dit vous fermez, déplore le restaurateur. "Ces protocoles étaient drastiques. On a fait tout ce qu'on nous a demandé, vraiment, et il n'y avait pas lieu d'être plus en danger dans nos établissements quand dans le milieu familiale, les grandes surfaces ou ailleurs. C'est là qu'il y a une espèce d'incompréhension des choix arbitraires qui sont faits", a expliqué Philippe Etchebest.