Cerny : le café rural qui fait de la résistance

En face de l’église, au coeur du village de Cerny dans l’Essonne il est un lieu où il est toujours autorisé à être ouvert : Le P’tit Cerny devenu lieu de rencontre. Actuellement, on ne sert pas de boissons mais on y distribue le pain et on vient y passer un moment. Si ce café n’a pas baissé le rideau c’est parce que la préfecture a reconnu à l’établissement une utilité sociale "Ça me change, au lieu de rester enfermée dans mon logement, explique Michelle, depuis le mois de mars j’en ai marre." "Ensemble, on discute on rouspète", plaisante Marie-Yvonne. Tous les mardis, elles tricotent ensemble

Lutter contre l'isolement

Lutter contre l’isolement, pour le patron du café, c’est la priorité : "il y en a pour qui c’est essentiel, explique Michel Mombrun, le patron du P'tit Cerny. C’est la bouffée d’air qui ne les fait pas basculer dans la dépression grave."

