Boulangeries : le succès des monnayeurs automatiques en temps d'épidémie

France 3 Picardie, N. El Asraoui, C. Jean-Pierre, C. Delangle

Dans une boulangerie de Roye (Somme), les vendeuses se passent désormais du rendu de la monnaie : leur monnayeur s'en charge pour elles. Le principe est simple : le client insère ses espèces dans la machine, qui lui rend automatiquement la différence. "Pour l'hygiène, c'est génial, il n'y a plus d'erreur de caisse (...). On a l'impression d'avoir une vendeuse en plus", se réjouit Jennifer Riou, vendeuse. De l'autre côté du comptoir, les clients se disent satisfaits.



L'épidémie a boosté les ventes

Le système a été installé il y a seulement quelques jours dans les deux établissements du gérant, Joselito Leroy. L'investissement s'est élevé à 44 000 euros. Si la demande était déjà présente, l'épidémie de Covid-19 a boosté les ventes de ces appareils, déployés essentiellement dans les boulangeries. Dans les Hauts-de-France, près de 1 000 monnayeurs de la marque Synapsy, dont les ventes ont augmenté de 50 % entre 2019 et 2020, ont été installés dans les commerces de proximité.