Bouches-du-Rhône : les propriétaires des bars et restaurants sont divisés

Certains établissements des Bouches-du-Rhône affichent complet dimanche 27 septembre au matin, à quelques heures de la fermeture des établissements d'Aix-en-Provence et Marseille, placées en zone d'alerte maximale pour la circulation du coronavirus. "On est ouvert, c'est bien, il fait beau, on est content", s'enthousiasme Carla Gasquet, gérante d'un restaurant à Cassis. Il demeure difficile pour elle de voir la fermeture des restaurants marseillais comme une opportunité, mais elle se prépare déjà à accueillir davantage de personnes.

Certains établissements pourraient fermer définitivement

Certains clients n'hésiteront pas à faire de la route pour se restaurer. "On ne voit pas trop le souci, ça permet quand même aux restaurateurs de continuer à vivre [...] C'est dommage pour Marseille mais on reviendra quand ça rouvrira", explique une cliente. Les restrictions pourraient pourtant pousser de nombreux établissements marseillais à mettre la clé sous la porte. "Ce n'est pas normal qu'on puisse ouvrir à Cassis, à Aubagne, alors que nous, nous sommes condamnés à fermer", résume un restaurateur.

