Bars restaurants : vers une levée des restrictions en février

Dès le 16 février, la consommation debout sera à nouveau possible dans les bars. Un soulagement pour le gérant d’un établissement de Grenoble. "Il était temps (…), on a envie de retrouver une vie normale", déclare Charlie Portigliatti. "Les gens vont pouvoir reprendre leurs petites habitudes", dit une cliente. Mais certains restaurateurs, déjà confrontés à une forte baisse de fréquentation, auraient aimé une levée plus franche des restrictions.

Les aides aux entreprises maintenues jusqu’à la fin des restrictions

"On est impactés par toutes les mesures, et le 16 février ça va être tard. J’en connais plusieurs qui je pense, mettrons la clé sous la porte avant", regrette Catherine Barbieri, propriétaire du café-restaurant "Le Louxor". Les discothèques pourront elles aussi rouvrir leurs portes après plus de deux mois de fermeture. Mas il reste quelques inconnues, notamment concernant le port du masque. Les discothèques craignaient aussi que l’on impose un test négatif en plus du pass vaccinal, une mesure pour l’heure écartée. Le gouvernement assure qu’il maintiendra les aides aux entreprises jusqu’à la fin des restrictions.