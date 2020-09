Bars et restaurants : le chômage partiel étendu jusqu'à la fin de l'année 2020

Les représentants des bars et restaurants ont été reçus, mardi 29 septembre, à Matignon par Jean Castex. Alexandre Peyrout est en direct sur place pour France 2. Le journaliste assure que "Bruno Lemaire a réitéré les mesures d'accompagnement, l'extension du fonds de solidarité pour le secteur de 1 500 à 10 000 euros". Le dispositif de chômage partiel est étendu jusqu'à la fin de l'année 2020 ainsi que l'exonération des charges pour les établissements du secteur.

Pas de nouvelles mesures

"Pas de nouvelles mesures, rapporte le journaliste, les représentants du secteur demandaient plus de mesures d'accompagnement et surtout plus de souplesse dans l'application des mesures sanitaires". Les représentants des bars et restaurants dénoncent un manque de concertation avec le ministère de la Santé.

