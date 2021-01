Au lycée hôtelier de Clichy, le click and collect permet de continuer les formations

Ils ont trouvé la solution pour travailler malgré la fermeture des restaurants. Qu'ils soient apprentis, maîtres-d'hôtel, sommeliers ou cuisiniers, les étudiants du lycée hôtelier René Auffray de Clichy se sont lancés, comme d'autres établissements en France, dans la vente à emporter. Une manière de continuer les apprentissages, même si les contraintes sont différentes "On va avoir les mêmes gestes, mais on va prévoir du temps pour tout ce qui est refroidissement et conditionnement, c'est vraiment la grande différence" explique Hubert Grandcolas, professeur de cuisine. "Je n'avais jamais imaginé qu'on allait faire ça un jour, dresser des plats dans une barquette !" s'amuse Jalan Talbot, élève en première année de BTS .

Succès de la formule

"C'est très bon et le rapport qualité-prix est très bien" se réjouit une cliente. "Et en plus ça leur permet de continuer comme s'il y avait toujours un restaurant". Une adaptation aux contraintes actuelles qui s'avère payante. La formule est un succès. Le menu est proposé à 10 euros. Il faut réserver au moins deux semaines en avance sur le site du lycée pour avoir la chance de goûter aux bons petits plats de ces futurs professionnels.