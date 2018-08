Alpes-Maritimes : l'école de la mer

Premier plongeon de la journée pour les enfants de l'école de la mer de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes). Aujourd'hui, initiation à l'apnée : apprendre à maîtriser son souffle pour descendre quelques mètres plus bas, en profondeur. "On leur apprend le binôme dès le plus jeune âge", explique Olivier Heuleu, directeur de l'école.

Sensibiliser et faire découvrir l'environnement marin

L'école a notamment pour mission de mettre en valeur la flore et la faune méditerranéennes. Pour certains enfants, approcher un poulpe en pleine mer est une première. "C'est important qu'ils connaissent mieux le milieu marin qui les environne pour pouvoir le protéger et le transmettre à leur famille", estime Marie Labourdette, animatrice. L'école de la mer propose également des cours de paddle, une pratique idéale pour savoir qui dans le groupe a le pied marin... ou pas.

