Alimentation : les crêpes font recette

Lendemain de mariage, départ à la retraite ou encore repas d'entreprise, toutes les occasions sont bonnes pour manger des crêpes. Car la recette est simple, mais fait souvent plaisir. "Tout le monde aime les galettes et les crêpes", explique Caroline Neau, président de l'amicale des écoles de Pont-Rousseau, dans la région nantaise (Loire-Atlantique). Derrière la malletière, on retrouve Yann Le Quilliec. Après avoir tenu une crêperie dans le centre de Nantes, il s'est lancé comme traiteur. "J'ai commencé il y a quinze ans, on était trois. Aujourd'hui on doit être à peu près 40. C'est quelque chose qui plait", confie-t-il.

Gastronomique ou fast-food : des crêpes pour tous les goûts

Car la crêpe fait recette. Loin de se cantonner aux quatre départements bretons, on compterait environ 4 000 crêperies sur le territoire français, de la galette gastronomique, au stand de street-food. Alors, pour faire face à cette concurrence, certains font preuve d'ingéniosité. À Paris, un restaurant a créé une machine qui déverse une fine couche de pâte rectangulaire directement sur la plaque. Le but affiché : concurrencer la restauration rapide. Mais le mieux, et le moins cher, c’est encore de les préparer à la maison.

Le JT

Les autres sujets du JT