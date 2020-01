Galette des rois : un sacré business

Un tiers des Français achètent leur galette des rois en supermarché, mais pour la grande majorité, cette tradition se déguste avec un gâteau de qualité, créé par les mains d'un boulanger. Dans le 16e arrondissement de Paris, la galette représente tout de même 15% des ventes du Carrefour de la porte d'Auteuil au mois de janvier. Et rien de plus logique : plus de 9 Français sur 10 avouent en manger au moins une par an. Alors, les différentes enseignes de grandes surfaces se livrent à une vraie guerre des prix. Mais ils assurent ne pas rogner sur la qualité. "On a plus de 25% de beurre dans la pâte feuilletée et on a des amandes en poudre (...) à presque 8%, explique Delphine Courtier, directrice marketing chez Picard. Et c'est ça qui est important, la qualité de l'amande."

Qualité et savoir-faire des artisans

À contre-courant de cette démarche, certains artisans ont trouvé un moyen de tirer leur épingle du jeu : mettre en avant un savoir-faire reconnu et utiliser des produits de qualité supérieure afinde justifier un prix jusqu'à quatre fois supérieur à celui des grandes surfaces.

