Une enquête pénale ouverte à Paris après la diffusion d'une liste de personnalités "islamo-gauchistes" par le site d'extrême droite Fdesouche

Une enquête pénale a été ouverte en novembre pour atteinte à des données à caractère personnel après la publication en septembre, par le site d'extrême droite Fdesouche, de fichiers listant des personnalités politiques et militantes présentées comme "islamo-gauchistes", a confirmé mercredi 27 avril le parquet de Paris.



Certaines des personnes listées, parmi lesquelles le journaliste Taha Bouhafs, qui avait révélé l'existence de ces fichiers en septembre, mais aussi son avocat, Arié Alimi, avaient annoncé mardi par un communiqué sur Twitter l'ouverture de cette enquête.

Dans ce communiqué, ils expliquent avoir déposé plainte le 21 septembre "pour plusieurs infractions relatives aux traitements illégaux de données à caractère personnel contenus dans ce fichier" et "au nom d'une centaine de personnes listées" parmi lesquelles "plusieurs députés de La France insoumise". Selon le parquet de Paris, l'enquête a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP).

Journalistes, députés et "gilets jaunes" sur la liste

Un premier fichier, datant de novembre 2019, baptisé "Islamo-gauchistes signataires de l'appel à la manif contre l'islamophobie du 10/11/2019" répertorie les signataires de cet appel publié sur Mediapart. Ils sont classés par nom, prénom, organisation, "position" (type "imam", "députés"...) et par catégorie : "Islam, politique, journalisme, militantisme, syndicalisme".

Parmi les centaines de politiques et militants de gauche figurent notamment les députés LFI Jean-Luc Mélenchon et Eric Coquerel, le journaliste de Mediapart Edwy Plenel ou encore le "gilet jaune" Jérôme Rodrigues. Un deuxième fichier, datant de 2017, liste des collectifs et des associations venant en aide aux migrants, avec leurs adresses e-mail et certains numéros de téléphone.

En septembre, Pierre Sautarel, figure du site internet Fdesouche, avait déclaré à l'AFP qu'il n'y avait "rien d'illégal". "Il n'y a rien, c'est bidon. Nous avons juste repris une liste des signataires de l'appel à manifester contre l'islamophobie, rien de plus. Toutes ces données sont publiques", avait-il ajouté. Sollicité mercredi, il n'a pas souhaité commenter.