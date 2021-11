Rapatrié en France pour y purger une peine prononcée en Turquie, Fabien Azoulay est sorti libre de la Prison de la Santé

Fabien Azoulay, franco-américain de 43 ans, qui a été condamné à de la prison en Turquie pour importation de stupéfiants, est sorti libre de la Prison de la Santé à Paris mardi 2 novembre, indiquent ses avocats à franceinfo.

En 2017, il avait été condamné à 16 ans et 8 mois de prison en Turquie, pour importation de stupéfiants. Après quatre ans de prison, il avait été rapatrié le 17 août dernier en France pour y purger le reste de sa peine. Celle-ci avait été ramenée à cinq ans de prison par la justice française, conformément au droit français.

"La fin d’un long calvaire"

"C’est pour Fabien la fin d’un long calvaire et pour nous une victoire émouvante", affirment ses avocats. Cet entrepreneur, juif et homosexuel, a été condamné "pour avoir commandé en ligne un nettoyant de jante pour voitures ignorant que ce produit était depuis peu interdit dans ce pays". Il a passé quatre ans en prison, "une détention injuste et brutale qui le marqueront à vie". "Ce dénouement doit tout à l’obstination de ses soutiens, à la rigueur juridique et à la diplomatie. Convaincus de son innocence, nous n’avons jamais cédé à la tentation de découragement. Pour Fabien, c’est un nouveau départ", poursuivent ses avocats dans un communiqué.

Carole-Olivia Montenot et François Zimeray avaient saisi la justice d'une requête en adaptation puis d'un aménagement de peine qui a conduit à la libération de Fabien Azoulay.

Lors d'un court voyage en 2017 à Istanbul, Fabien Azoulay avait été arrêté pour avoir acheté sur internet une fiole de GBL, alors qu’il souhaitait réaliser des implants capillaires. Ce produit chimique est utilisé comme solvant à peinture et, une fois ingéré, se transforme dans le corps en GHB, drogue de plus en plus consommée de manière récréative. Selon ses avocats, il ne savait pas que ce produit avait été interdit en Turquie six mois plus tôt et se l'était fait livrer "en toute bonne foi".

Ses avocats avaient également dénoncé les conditions d'incarcération de leur client "victime de violences aggravées commises par un codétenu" qui lui avait infligé en 2018 "des brûlures en raison de son homosexualité et de son appartenance à la religion juive".