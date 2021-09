Fabien Azoulay : "Ce garçon sort de l'enfer", selon son avocat qui va plaider sa remise en liberté

La justice turque l'avait condamné à 16 ans de prison en 2017, pour détention de stupéfiant. Après la mobilisation de ses proches et de l'opinion publique, la France a obtenu son rapatriement. Fabien Azoulay purge le reste de sa peine à Paris, depuis le 17 août.

Les avocats de Fabien Azoulay vont plaider vendredi 1er octobre à 13h30 la remise en liberté de leur client devant la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. En 2017, ce franco-américain de 43 ans avait été condamné à 16 ans et 8 mois de prison en Turquie, pour importation de stupéfiants. Après quatre ans de prison, il avait été rapatrié le 17 août dernier en France pour y purger le reste de sa peine.

"Ce garçon sort de l'enfer", estime sur franceinfo son avocat François Zimmeray qui espère ramener la peine de son client à ce que prévoit la justice française pour ce genre d'infraction, soit cinq ans de prison, et ainsi le faire sortir dans les prochaines semaines.

"Ce qu'il a vécu lors de ses longues années de détention en Turquie est une épreuve qui le marquera à jamais." Me François Zimmeray franceinfo

C'est lors d'un court voyage pour réaliser des implants capillaires à Istanbul que Fabien Azoulay avait été arrêté pour avoir acheté une fiole de GBL sur internet. Ce solvant à peinture se transforme en GHB, également appelé "drogue du violeur", lorsqu'il est ingéré. Il est parfois utilisé lors de "chemsex". Selon ses avocats, il ne savait pas que ce produit avait été interdit en Turquie six mois plus tôt et se l'était fait livrer "en toute bonne foi".