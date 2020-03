Covid-19: le mode d'emploi du droit de retrait

Alors que l'épidémie de Covid-19 se poursuit, de plus en plus de salariés craignent de se rendre au travail et exercent leur droit de retrait. Alors que dit la loi ? "C'est l'article L3141 du Code du travail qui l'explique. Lorsque la situation de travail présente un danger grave ou imminent pour sa vie ou pour sa santé, le salarié a le droit de quitter son poste de travail, ou encore de refuser de s'y installer, et ce sans l'accord de son employeur", explique la journaliste Dorothée Lachaud sur le plateau du 12/13.

Quels dangers ?

Mais de quel danger parle-t-on ? "Il peut s'agir de dangers très différents : des équipements de travail très défectueux, un processus de fabrication dangereux, ou encore une absence d'équipements de protection collectifs ou individuels. Et c'est justement sur ce dernier aspect que s'appuiebt les salariés du Louvre ou les chauffeurs de bus pour justifier leur mise en retrait. Ils font valoir l'absence de masques, de gel hydroalcoolique, ou encore le manque de nettoyage des bus", poursuit la journaliste.

