Consommation de drogues en France : 28 000 amendes forfaitaires délictuelles en un an

Un an après la mise en place du dispositif indiquant que le consommateur de drogue recevrait une amende de 200 euros et une inscription dans le casier judiciaire, il est temps de faire le point. Ce dispositif est-il vraiment efficace ?

À Rouen (Seine-Maritime), les interventions contre les consommateurs de stupéfiants sont quotidiennes. Les policiers de la ville enchaînent les contrôles à travers la ville, en ayant comme objectif d'interpeller les fumeurs de cannabis et cocaïne. Aux abords d'un lycée, un jeune homme de 19 ans vient de se faire arrêter avec un sachet de cannabis. Il écopera une amende forfaitaire délictuelle.

Une amende de 200 euros

L'objectif de cette amende forfaitaire reste d'éviter à l'auteur des faits d'aller au tribunal. S'il est majeur et dispose d'une pièce d'identité, il recevra par mail ou à son domicile cette amende de 200 euros, minorée à 150 si le paiement est effectué dans les 15 jours. En revanche, l'amende passe à 450 euros si elle n'est pas payée dans les 45 jours. En cas de refus de paiement, l'usager risque un an de prison et 3 750 euros d'amende.