Carburants : les vols en forte progression

Le vol de carburant, c'est le délit que traquent les forces de l'ordre ces derniers mois. Près de 10 000 cette année. Depuis l'an dernier, les vols de carburants ont augmenté de près de 20%. Certains ont même monté des combines, c'est le cas ce soir-là entre deux routiers bulgares. "Là, on a deux sociétés différentes. Les mecs ont transbahuté du gasoil entre un poids lourd et un autre. Potentiellement, il lui a peut-être filé un billet, et l'autre, demain matin, il aurait déposé plainte pour vol de carburant", explique au micro de France 2 le lieutenant Pierre Pagenel du peloton autoroutier de Senlis.

Arrondir les fins de mois

Les deux chauffeurs sont placés en garde à vue pour vol en réunion. Ils nient les faits. Alors, le lendemain, sur le parking, c'est perquisitions, à la recherche de preuves. Le matériel utilisé pour transférer le gasoil d'un camion à l'autre est à peine dissimulé. De quoi transférer une centaine de litres. Cerise sur le gâteau : le meilleur ami du siphonneur : la pompe manuelle. Le routier est coincé. De retour à la brigade, il explique ne pas s'en sortir avec ses 250 euros de salaire. Il voulait juste arrondir ses fins de mois.

Le JT

Les autres sujets du JT