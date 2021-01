Agression de Yuriy Kruchenyk : l'émotion est toujours très vive dans le quartier

Il y a plus de 10 jours, le jeune Yuriy Kruchenyk a été victime d’un violent passage à tabac dans le 15e arrondissement de Paris. Depuis, le quartier est sous le choc, relève France 2. Devant son collège parisien, lundi matin, l’émotion est toujours très vive. "C’est choquant car c’est à côté du collège", témoigne une élève. "J’étais triste, j’avais peur car ça peut arriver à n’importe qui", affirme une autre, très touchée.

Des élèves bouleversés

Une cellule psychologique a été ouverte dans l’établissement. De leur côté, les camarades de l’intéressé ont du mal à comprendre ce qui a pu se passer. Sur la Dalle, un grand espace bétonné du 15e arrondissement, c’est là que le jeune homme a été violemment agressé par une bande d’individus, à coups de barre de fer, de coups de pieds et même de marteau. S’agissant de cet espace, "on savait que ça craignait un petit peu mais sans plus", note un autre élève. De nouvelles images vidéo sont toujours en cours d’analyse.

