VIDEO. "Il a marqué des générations" : le fils de Pierre Bellemare rend un hommage très ému à son père

"C'était le grand chef de la tribu." Invité de l'émission "C à vous" sur France 5, lundi 28 mai, Pierre Dhostel, le fils de Pierre Bellemare, n'a pas pu retenir ses larmes en rendant hommage à son père, mort samedi à l'âge de 88 ans. L'animateur et conteur était une personnalité très populaire de la radio et de la télévision. L'annonce de son décès a suscité une avalanche d'hommages, dans le monde des médias et de la part de nombreux anonymes.

"Il a marqué des générations, a estimé son fils. Il a donné envie à des jeunes animateurs, des producteurs de faire de la télévision." Pierre Dhostel a expliqué avoir reçu "tout au long du week-end" de nombreux "messages et SMS" d'admirateurs pour lui dire "tout le bien qu'ils pensaient de [son] père". "Ça m'a fait vraiment chaud au cœur, ça a fait chaud au cœur à toute la famille."