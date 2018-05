VIDÉOS. Quand Pierre Bellemare se parodiait lui-même : cinq fois où l'animateur a manié l'autodérision

Ce grand nom de la radio et de la télévision, mort à 88 ans samedi à l'hôpital Foch, à Suresnes, savait jouer de l'humour.

Il savait jouer dans tous les registres. L'animateur de télévision Pierre Bellemare, qui est mort samedi à 88 ans à l'hôpital Foch, à Suresnes (Hauts-de-Seine), pouvait terrifier avec ses histoires dramatiques. Ou faire rire en se parodiant lui-même. Il s'est plié de bonne grâce à l'exercice à de multiples reprises.

En jouant l'historien de l'Ancien Temps (chez "Groland")

Comment c'était, la politique française "dans des temps très reculés", avant Emmanuel Macron ? demande le reporter de "Groland", Michael Kael (interprété par Benoît Delépine) . Et "l'historien" Pierre Bellemare, doctoral et pédagogique, commence à expliquer. "Aujourd'hui, on connaît tous la France arrogante, sûre d'elle-même. Mais il faut s'imaginer qu'il y a eu une période de l'histoire où les Français avaient un système assez délirant ...". La suite à écouter dans cette vidéo de décembre 2016.

En contant une histoire incroyable (encore pour "Groland")

"Dans ce monde violent, il est des gens d'honneur, des gentilshommes (...) modestes, qui jamais ne quémandent le buzz. Le chevalier de Groland est de ceux-là ...". Ainsi Pierre Bellemare lance-t-il une nouvelle "histoire extraordinaire" pour le compte de l'émission culte de Canal +, qui fêtait ses 25 ans en avril dernier. Aux yeux de Benoît Delépine, il était "le plus grand professionnel possible de la radio et de la télé".

En donnant des ordres à OSS 117

Entre deux jeux de mots, Pierre Bellemare (ou plutôt "Armand Lesignac", nom de son personnage), confie à son subalterne, l'agent secret OSS 117, joué par Jean Dujardin, une mission périlleuse. Puis il souffle le chaud et le froid dans ce dialogue pète-sec extrait de OSS 117 : Rio ne répond plus, le second volet de la parodie de James Bond signée Michel Hazanivicus, sortie en 2009.

En mimant "l'objet de collection" vendu par Laurent Gerra

"Vous avez ce très très bel objet, le Pierre Bellemare. Il est multifonctions, regardez, avec ses quatre bras indépendants, deux à l'avant, deux à l'arrière (...) et je pense que dans les années à venir, ce sera un objet de collection." Imitant le roi du télé-achat, Laurent Gerra "vend" Pierre Bellemare, qui se prête au jeu avec un humour pince-sans-rire dans l'émission "Tous vos amis sont là" le 18 janvier 2011 sur FR3

En devenant un mème pour les réseaux sociaux

A l'initiative de 20 minutes, l'octogénaire Pierre Bellemare a su se mettre au goût du jour en prêtant en 2015 son image à 11 gifs animés, pour exprimer autant d'émotions. "Il a fallu expliquer le concept de reaction gif au vénérable homme de télévision qui a connu l'ORTF. Une fois cette formalité accomplie, l'homme aux histoires extraordinaires s'est plié de bonne grâce à l'exercice", souligne le quotidien. Jugez vous-même du résultat sur cette animation où il proclame : "soupèse mon swag" (traduction de 20 Minutes : "vois, je ne suis que classe et prestige").



Et le making-of de ces gifs, visible dans la vidéo qui suit, est aussi drôle et révélateur de l'auto-dérision de Pierre Bellemare.