Stephen Hawking, icône de la pop culture

Stephen Hawking s'est éteint ce mercredi 14 mars à Cambridge, au Royaume-Uni, son pays natal. Célèbre pour ses découvertes sur la physique des trous noirs, l'astrophysicien atteint de la maladie de Charcot a fini par devenir un héros de la pop culture. Il est ainsi représenté dans un épisode des Simpson en 1999, aisément reconnaissable dans son fauteuil roulant électrique et s'exprimant grâce à son ordinateur vocal. Le sens de l'humour de l'éminent scientifique est souvent mis en avant, comme dans un épisode de Star Trek, en 1193, lorsqu'il gagne une partie de poker contre Albert Einstein, au nez et à la barbe de son aîné.

L'humour et les sciences font bon ménage

Plus récemment, c'est dans un épisode de la sitcom The Big Bang Theory, en 2012, que Stephen Hawking, dans son propre rôle, fait remarquer une faute d'arithmétique à Sheldon, l'un des personnages principaux, qui, rouge de honte, tombe alors dans les pommes. Enfin, dans l'émission Last Week Tonight, son interlocuteur, l'humoriste John Oliver, lui demande s'il pourrait exister un univers parallèle où il serait plus intelligent que le célèbre astrophysicien. Réponse du principal intéressé : "Oui. Et aussi un univers où vous êtes drôle". Un sens de l'humour grinçant qui aura fait de Stephen Hawking une personnalité publique appréciée, en plus d'un des plus importants scientifiques XXe siècle.