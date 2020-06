Mort de George Floyd : des hommages rendus partout sur la planète

Le cercueil de George Floyd arrive dans son État natal, la Caroline du Nord, samedi 6 juin. La foule se presse pour un dernier hommage. Justin Trudeau, le Premier ministre, a lui posé un genou à terre. Il va rester ainsi 8 minutes et 46 secondes, soit l’exact temps du calvaire subi par George Floyd le 25 mai dernier. Autour de lui, la foule d’Ottawa (Canada) scande : “Si on n’est pas raciste, on est antiraciste”. Aux abords de la Maison-Blanche, la musique éternelle d’Aretha Franklin provoque une bataille de danse, bicolore et endiablée. De son côté, la star du basket Michael Jordan promet 100 millions de dollars aux organisations antiracistes.

Des militaires dansent avec les manifestants à Atlanta

Partout dans le pays, l’indignation s’empare aussi du monde du sport. Le président de la Ligue nationale de football américain livre même un mea-culpa. À Santa Monica (Californie), les surfeurs honorent aussi les mémoires noires à leur manière, en communiant avec l’océan. À Portland (Oregon), le poing levé, des soignants en blouses blanches se penchent aussi au chevet de la cause noire. À Atlanta (Georgie), des militaires dansent sur un tube, certes un peu désuet, auprès des manifestants, mais se battent ainsi symboliquement contre les maux les plus actuels. George Floyd est désormais érigé en symbole de l’oppression, en général. En Australie, des aborigènes dansent pour lui, mais aussi pour eux-mêmes.

Le JT

Les autres sujets du JT