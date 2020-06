En hommage à George Floyd, le street artist Banksy publie une œuvre d'art avec un drapeau américain en feu

L'artiste choisit souvent des thèmes d'actualité pour ses œuvres d'art, qui sont généralement peintes au pochoir sur les murs.

"Le système a échoué avec les gens de couleur. Le système blanc." L'artiste de rue britannique Banksy a publié sur son profil Instagram, samedi 6 juin, une nouvelle œuvre d'art, accompagnée de quelques phrases. Sur sa photo, on voit le dessin d'un portrait d'une silhouette noire entouré d'une bougie, qui commence à mettre feu au drapeau des États-Unis, d'abord en gros plan, puis de plus loin.

"Au début je pensais que je devais juste me taire et écouter les noirs à propos de ce problème. Mais pourquoi ferais-je cela ? Ce n'est pas leur problème, c'est le mien", écrit Banksy dans un court texte, la troisième image de son diaporama. L'artiste, dont l'identité reste inconnue, compare le racisme à un problème de fuite d'un tuyau inondant un appartement et dont les occupants ne sont pas autorisés à accéder aux appartements des étages supérieurs. "C'est un problème de Blancs. Et si les Blancs ne le règlent pas, quelqu'un devra monter et enfoncer la porte", écrit Banksy.

L'artiste choisit souvent des thèmes d'actualité pour ses œuvres d'art, qui sont généralement peintes au pochoir sur les murs. On ignore si celle-ci a été peinte sur un mur et à quel endroit. L'œuvre d'art a été publiée alors que des milliers de personnes se rassemblaient à Paris, Londres et dans de nombreuses autres villes du monde pour s'associer au mouvement de colère contre les discriminations raciales et les méthodes policières, né aux Etats-Unis après la mort de George Floyd. En France, l'artiste Combo Culture Kidnapper a réalisé une œuvre dédiée au mouvement "Black Lives Matter", dans le cadre du festival Street Art Fest Grenoble Alpes, sur un mur en face d'un commissariat de police.