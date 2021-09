Retrait d’Afghanistan : l'armée américaine admet un "échec stratégique"

(PATRICK SEMANSKY - POOL VIA CNP / CONSOLIDATED NEWS PHOTOS / MAXPPP)

Moins d’un mois après le départ définitif des troupes américaines d’Afghanistan au terme de vingt ans de guerre, des hauts gradés, ainsi que le ministre de la Défense, ont répondu mardi 28 septembre aux questions d’une commission du Sénat, à Washington. C’est "un échec stratégique", ont-ils répondu aux sénateurs qui les interrogeaient. Certains ont également remis en cause la parole du président américain.

Le 19 août dernier, à peine quatre jours après la prise de Kaboul par les talibans, Joe Biden assurait que personne au Pentagone ne lui avait conseillé de maintenir des troupes en Afghanistan. Une version démentie mardi pour la toute première fois par deux hauts gradés, dont le général Kenneth McKenzie, chef du commandement central assurant qu’[il] avait "recommandé le maintien de 2 500 hommes."

Joe Biden contredit par ses hauts gradés

"Et plus tôt, à l’automne 2020, j’avais aussi recommandé le maintien de 4 500 hommes, a-t-il poursuivi. C’était mon point de vue, et je pensais aussi que le retrait de ces troupes conduiraient à coup sûr à l’effondrement de l’armée afghane".

Pour autant, les militaires n’accablent pas l’administration actuelle. Ils incluent dans cet "échec stratégique" global, l’armée afghane dont le niveau de décrépitude avait été sous-évalué selon Lloyd Austin, le ministre de la Défense : "Le fait que l’armée afghane - que nous et nos partenaires avions entrainé - s’effondre sans même se défendre nous a pris par surprise, dire l’inverse serait malhonnête".

Devant la commission du Sénat américain, le chef d'état-major, le général Mark Milley, a reconnu que la principale conséquence de tout cela, c’est le risque d’une reconstitution d’Al Qaïda ou du groupe Etat Islamique, "une possibilité très réelle", a-t-il admis.